، الموارد البشرية بتبوك تحتفي بيوم التطوع وتدشن فريق "رؤية وطن" بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيتولى القيام بأعمال فرع الوزارة من أنشطة وبرامج تفاعلية تخدم المجتمع المحلي

تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، احتفى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك مساء أمس -ممثلًا في مركز التنمية الاجتماعية- بيوم "التطوع السعودي والعالمي"، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي، ومدير الإدارة العامة للعمليات بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ناصر بن عبدالله القويزاني، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والأهلية بالمنطقة وممثلي الجهات غير الربحية والتطوعية؛ وذلك بفندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية بتبوك.

وبدأ الحفل الخطابي المُعَد بهذه المناسبة بمشاهدة الجميع عبر شبكة الدوائر الداخلية تدشين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ليوم التطوع السعودي والعالمي، ليعلن بعد ذلك المدير العام لفرع الوزارة بتبوك منيف الحربي تدشين حفل الفرع لمشاركة العالم فرحتهم بهذا اليوم.

وقال: نعلن انطلاق يوم التطوع السعودي والعالمي بالمنطقة؛ مثمنين جليًّا للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك متابعته الدائمة ودعمه المتواصل لجميع الفِرَق التطوعية بالمنطقة، وللمهندس أحمد بن سليمان الراجحي تدشينه لفعاليات الاحتفاء بهذا اليوم العالمي في جميع مناطق ومدن المملكة.

ثم شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا عن "عطاء المملكة في الداخل والخارج"، والذي تناول جهود المملكة الإغاثية لعدد من الدول التي مرت بمختلف الأزمات والحوادث.

بعد ذلك ألقى المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، كلمة نوّه في مستهلها بجهود المتطوعين والمتطوعات؛ مؤكدًا أن المديرية العامة من أوائل الجهات الحكومية التي أولت التطوع جل اهتمامها، تقديرًا منها لدور المتطوعين في المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن جهود الفِرَق التطوعية المشاركة للدفاع المدني في أعماله وجهوده.

ثم توالت فقرات الحفل التي تحدث فيها رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة المهندس ممدوح شلال ورئيسة المسؤولية المجتمعية بالغرفة التجارية نسرين بصري، والمتخصص في إدارة الأزمات والمهندس أحمد الياقوت عن دور التطوع في النهوض بالمجتمعات، ودوره في تعزيز قدرات المجتمعات على مواجهة التحديات.

وقد تخلل الحفل نشر العديد من المواد المرئية التي استعرضت فيها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وعدد من الجهات المعنية، مبادراتها النوعية في فيلم حمل عنوان "رحلة عطاء" تحدّث التعليم فيها عن مساهمات فرقه التطوعية في جائحة كورونا.

وفي الختام أعلن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي، عن تدشين فريق "رؤية وطن" الذي سيتولى القيام بأعمال فرع الوزارة من أنشطة وبرامج تفاعلية تخدم المجتمع المحلي، بعدها جرى تكريم الفِرَق التطوعية المشاركة في الحفل.