، كورونا في 3 دول.. إصابات ألمانيا تصل إلى مليون و171323 ،

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و171323، بعد تسجيل 17767 حالة جديدة.
وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18772، بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.
المكسيك
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس السبت، تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر، ارتفاعًا من 17 إصابة في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.فيروس كورونا الجديد
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 08:34 AM
المكسيك تسجل 11625 إصابة جديدة والصين 18 حالةكورونا في 3 دول.. إصابات ألمانيا تصل إلى مليون و171323
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و171323، بعد تسجيل 17767 حالة جديدة.
وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18772، بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.
المكسيك
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس السبت، تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر، ارتفاعًا من 17 إصابة في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
، كورونا في 3 دول.. إصابات ألمانيا تصل إلى مليون و171323 ،
المصدر : الخليج 365
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