شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..بردية غير مسبوقة بسمك 40 سم تغطي الأرض شمال المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): غطت بردية غير مسبوقة إحدى المناطق شمال المملكة، بلغ سمكها نحو 40 سم. غطت بردية غير مسبوقة إحدى المناطق شمال المملكة، بلغ سمكها نحو 40 سم. ووثق مواطن مقطع فيديو، بينما يزيل كميات كبيرة من البرد المتساقط حتى تظهر الأرض. وتشهد عدد من مناطق المملكة سقوط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات برَدَ كثيفة. شاهد أيضًا:

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