حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها لاحقاً الى منطقتي الرياض والشرقية وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول امطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .





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