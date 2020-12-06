السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و168395



مكسيكو سيتي 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس السبت تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:37ت م

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مكسيكو سيتي 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس السبت تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456 .وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:37ت م0011

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