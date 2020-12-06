السعودية اليوم / إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى مليون و171323



برلين 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18772 بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

07:37ت م

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برلين 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و171323 بعد تسجيل 17767 حالة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18772 بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.// انتهى //07:37ت م0010

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