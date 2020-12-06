السعودية اليوم / الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 17 إصابة في اليوم السابق .

وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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