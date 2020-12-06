مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1442/4/21 هـ الموافق 2020/12/06 م واس

السبت 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

05:50ت م

0153



www.spa.gov.sa/2165553 السبت 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس05:50ت م0153

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