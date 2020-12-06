السعودية اليوم / البرازيل تسجل 43209 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 20ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 43209 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس

وقالت بيانات الوزارة إن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و577177 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176628 في ثالث أسوأ تفش في العالم خارج الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

02:40ت م

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برازيليا 20ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 43209 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و664 حالة وفاة بسبب كوفيد -19.وقالت بيانات الوزارة إن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و577177 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176628 في ثالث أسوأ تفش في العالم خارج الولايات المتحدة والهند.// انتهى //02:40ت م0150

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