السعودية اليوم / تقرير أممي يسلط الضوء على دور التنوع البيولوجي للتربة في تعزيز إنتاج الغذاء والحفاظ على صحة الإنسان



الأمم المتحدة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن الكائنات الحية التي تعيش داخل التربة تلعب دورا حاسما في تعزيز عملية إنتاج الغذاء، وتعزيز النظم الغذائية ذات القيمة العالية، والحفاظ على صحة الإنسان، واستصلاح المواقع الملوثة، ومكافحة تغير المناخ.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتربة الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 5 ديسمبر من كل عام، بهدف تركيز الاهتمام على أهمية التربة الصحية والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد التربة.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "فلنحافظ على حيوية التربة لكي نحمي تنوعها البيولوجي".

وأفادت المنظمة، في التقرير الذي حمل عنوان "حالة المعرفة بشأن التنوع البيولوجي للتربة"، أنه وعلى الرغم من حقيقة أن فقدان التنوع البيولوجي هو في مقدمة الاهتمامات العالمية، إلا أن التنوع البيولوجي الموجود تحت الأرض لايجد الأهمية التي يستحقها، مشددا على ضرورة أخذه في الاعتبار عند التخطيط للتدخلات من أجل التنمية المستدامة.

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