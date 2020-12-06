وزارة الدفاع تعلن عن حاجتها لشغل 154 وظيفة إدارية .. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الدفاع عن حاجتها لشغل 154 وظيفة إدارية شاغرة من قبل الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل هذه الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وبيّن الإعلان طريقة التقديم للراغبين التي تتم إلكترونيًا عن طريق منظومة التوظيف ” جدارة ” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وذلك ضمن شروط حددتها الوزارة في إعلانها والتقديم مستمر على مدار 24 ساعة، خلال الفترة الواقعة بين 21/ 4/ 1442هـ و 30/ 4/ 1442هـ.

وزارة الدفاع

موعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع وطريقة التقديم

وأوضح الإعلان أن موعد التقديم والذي سيكون إلكترونيًا اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا من يوم الأحد الموافق 21/ 4/ 1442هـ، ويستمر حتى الساعة 11 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 30/ 4/ 1442هـ، وأما طريقة التقديم للراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها فتتم كما يلي:

الدخول إلى بوابة نظام التوظيف جدارة.

وبعد التأكد من صحة البيانات، الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

تحديد الرغبة عبر الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

من يحق لهم التقديم على وظائف وزارة الدفاع وما الشروط المطوبة ؟

الفئات المستهدفة في إعلان الوزارة والذين يمكنهم التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها هم :

أما الشروط المطلوبة للتقديم فتشمل ما يلي: