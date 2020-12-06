شكرا لمتابعة خبر عن دكتوران بجامعة الملك عبدالعزيز يسجلان براءة اختراع لتوليد الكهرباء من " المشي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجح دكتوران بجامعة الملك عبد العزيز، في تسجيل براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، في مجال توليد الكهرباء، عن طريق المشي.

وكشف أستاذ الهندسة الطبية الدكتور عبدالحميد الخطيب، أن الفكرة تقوم على جمع الطاقة عن طريق الضغط على مكابس صغيرة توضع تحت الأرضيات.

وأشار إلى أنه يتم تجميع تلك الطاقة المولدة في بطاريات لاستخدامها وقت الحاجة، موضحا أن هذه التقنية تناسب الأماكن التي يكون فيها عدد المشاه كبير، مثل المولات وممشى الرياض، ومداخل الفنادق، والحرمين الشريفين.