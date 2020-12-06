شكرا لقرائتكم خبر عن «رصيف التطوع» يرسم خارطة للإبداع والعمل الخيري والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، مبادرة «رصيف التطوع»؛ تفعيلاً ليوم التطوع العالمي والسعودي، تحت شعار «عشان أحب الشرقية»، بالواجهة البحرية بالدمام في «بلازا الشاطئ».

وتتضمّن المبادرة المستمرة حتى اليوم الأحد، 7 أركان، تشمل: فحص نسبة السكر في الدم، ، إلى جانب مشاركة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجمعية «ارتقاء»، وأيضاً فريق «منارات مشرقة» لدعم المصورين، وتحسين المشهد الحضري للحدائق والمتنزهات والمنشآت والأماكن العامة، إضافة لمشاركة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالتوعية والتثقيف بمرض السكر.

كما يشارك بالفعالية فريق «Dahran Chapter»، لتوعية وتثقيف مالكي الدراجات النارية، إلى جانب فريق «درّاج» المختص بتعليم قيادة الدراجة الهوائية .وشملت الفعالية، أمس، لوحة جدارية شارك فيها فنانون وفنانات للرسم والكتابة عليها، وإتاحة الفرصة للحضور للمشاركة بطبع بصمات أياديهم تعبيراً عن المشاركة المجتمعية.