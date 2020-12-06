شكرا لقرائتكم خبر عن برامج نوعية بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وعبر رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، خلال احتفال الجامعة باليوم العالمي للتطوع، أمس، عن أمله في أن تثمر الجامعة - بتعاون منسوبيها - عن تحقيق أرقام قياسية في أعداد المتطوعين وساعاتهم التطوعية، فضلا عن إنتاج نوعي للمبادرات والبرامج التطوعية، وأن تحقق بذلك الريادة على مستوى الأداء والسمعة والمكانة على نطاق النتاج والأثر.
بدورها أشارت عميد خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم إلى أن الجامعة تبنت رؤية العطاء والعمل التطوعي باعتبارها نهجا ربانيا وهديا نبويا وخلقا عظيما، وصاغت رسالة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة نحو ذلك تأسيسا وتنسيقا وتقويما لرسم صورة كاملة تعكس عطاء الجامعة ومنسوبيها في هذا المجال مشيرة إلى أن الخامس من ديسمبر من كل عام يأتي كشاهد حي على عمق هذه القيمة وأساسها في مملكتنا الغالية.
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