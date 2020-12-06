شكرا لقرائتكم خبر عن برامج نوعية بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أكدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، أنها تسعى لتعزيز جهودها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م نحو بناء وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتوسيع نطاق فرصه ومجالاته والتنوع الإيجابي في مناشطه وبرامجه، إضافة إلى التكامل والتناغم في هذا المجال مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي بذلت جهودا مثمنة في سبيل تأطير العمل التطوعي في المملكة وإطلاق منصة وطنية تعنى بتوفير طيف واسع من الفرص التطوعية وصولا إلى الهدف الأكبر بضم مليون متطوع فاعل يضع بصمة تنموية ويخلد أثرا مجتمعيا في شتى الميادين، مشيرة إلى انطلاق الحساب الخاص بالجامعة على منصة العمل التطوعي التابع للوزارة.

وعبر رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، خلال احتفال الجامعة باليوم العالمي للتطوع، أمس، عن أمله في أن تثمر الجامعة - بتعاون منسوبيها - عن تحقيق أرقام قياسية في أعداد المتطوعين وساعاتهم التطوعية، فضلا عن إنتاج نوعي للمبادرات والبرامج التطوعية، وأن تحقق بذلك الريادة على مستوى الأداء والسمعة والمكانة على نطاق النتاج والأثر.

بدورها أشارت عميد خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم إلى أن الجامعة تبنت رؤية العطاء والعمل التطوعي باعتبارها نهجا ربانيا وهديا نبويا وخلقا عظيما، وصاغت رسالة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة نحو ذلك تأسيسا وتنسيقا وتقويما لرسم صورة كاملة تعكس عطاء الجامعة ومنسوبيها في هذا المجال مشيرة إلى أن الخامس من ديسمبر من كل عام يأتي كشاهد حي على عمق هذه القيمة وأساسها في مملكتنا الغالية.