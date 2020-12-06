شكرا لقرائتكم خبر عن فحص السكر للمصلين بمساجد حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

نظمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى الرعاية المديدة أمس الأول فعالية توعوية وتثقيفية بداء السكري، استهدفت المصلين لتوعيتهم وتثقيفهم وحثهم على فحص السكر التراكمي. وهدفت الفعالية لرفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على المجتمع، كما قدم الفريق الصحي المعلومات والإرشادات بطرق الوقاية من داء السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به، إضافة إلى فحص السكر للمصلين. وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الدور الوقائي والتثقيفي للمجتمع من خلال إقامة الحملات التوعوية بأهمية الكشف المبكر عن السكري ورفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

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