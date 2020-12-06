شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مخالفة لتدابير كورونا.. ورفع 16 طن نفايات والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الأمانة استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على كافة المنشآت التجارية والغذائية والصحية والأسواق المركزية والنفع العام.
وأهابت الأمانة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها، لتحقيق السلامة للجميع.
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