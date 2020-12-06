شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحويل فيضة القلت لمتنزه بري والان نبدء بالتفاصيل

زار الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن، صباح أمس فيضة القلت التابعة لمركز القلت «٧٠ كيلو مترا شمال حفر الباطن»، وكان في استقباله رئيس المركز مروي الطولة الذي قدم شرحا تفصيليا عن الفيضة وكيفية الاستفادة منها وجعلها متنزها بريا.

وتفقد محافظ حفر الباطن خلال الزيارة مرافق الفيضة، وطالب بدراسة الاستفادة منها بما يخدم أهالي المحافظة والمركز.

ورافق المحافظ خلال زيارته مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز الشهراني، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني.