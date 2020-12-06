شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحويل فيضة القلت لمتنزه بري والان نبدء بالتفاصيل
وتفقد محافظ حفر الباطن خلال الزيارة مرافق الفيضة، وطالب بدراسة الاستفادة منها بما يخدم أهالي المحافظة والمركز.
ورافق المحافظ خلال زيارته مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز الشهراني، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني.
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