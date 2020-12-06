شكرا لقرائتكم خبر عن 15 متبرعا في الساعة بـ«دمك حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بجمعية الجشة الخيرية بمحافظة الأحساء ممثلة بلجنة «واعي»، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة حملة التبرع بالدم «دمك حياة»، برعاية الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالأحساء د. خالد الملا، وحضور نائبه لخدمات المرضى فهد الصالح.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الجشة الخيرية رائد المعيويد، إلى أنه تم تطبيق بروتوكولات حملات التبرع بالدم التي يتطلب فيها تنظيم المتبرعين وعدم الازدحام أثناء التبرع، بحيث يقتصر العدد على ١٥ متبرعاً في الساعة الواحدة، كما تم تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل الأفراد في الحملة، وتكليف فريق عمل للتواصل والتنسيق مع المتبرعين، مؤكدا على أهمية دور الشؤون الصحية ومجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء لدعمهم ورعايتهم وتفعيل أنشطة وبرامج التكافل والتعاون المجتمعي.

يذكر أن الحملة انطلقت يوم الخميس الماضي وانتهت أمس السبت من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً.