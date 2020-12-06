شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش الكافيهات للتأكد من تطبيق الاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

كثّفت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام ممثلة بالفترة المسائية، جولاتها الميدانية على الكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وواصلت إدارة صحة البيئة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء حملاتها لتطبيق القرار الوزاري؛ للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، والذي ينص على أن يكون عرض منتجات مشروبات الطاقة في ثلاجات أو أرفف مخصصة لها، بحيث تكون منفصلة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يكتب على تلك الأرفف التحذيرات المدوّنة على العبوة وأن تكون بطريقة صحيحة وواضحة.

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