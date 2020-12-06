شكرا لقرائتكم خبر عن مع هطول الأمطار.. الواجهات البحرية تستقطب المتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

بالرغم من هطول الأمطار، إلا أن الواجهات البحرية في المنطقة الشرقية «الدمام، الخبر، القطيف»، شهدت توافد المتنزهين عليها مساء أمس، للاستمتاع بالأجواء والسماء الملبدة بالغيوم.

واستقطبت الأجواء الممطرة أمس المتنزهين، الذين توافدوا بكثافة إلى الواجهة البحرية عقب هطول الأمطار على الدمام، واتجهت الكثير من العائلات والشباب للتنزه، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشهدت الواجهات البحرية كثافة في عدد الزوار فيما أجمع عدد كبير من الأسر، أن هذه الأجواء لا تتكرر كثيرا، مما يتطلب الاستمتاع بها، مع أخذ الحيطة والحذر، والمحافظة على المسافات بين الجميع تقيدا بالتدابير الوقائية التي أعلنت عنها الجهات المختصة.

وشهدت شوارع الدمام والخبر حركة مستمرة إثر خروج الأهالي للتنزه وآخرين اتجهوا نحو الكورنيش لقضاء بعض الوقت في ظل الأجواء الخريفية، بينما سخرت إدارة مرور الشرقية كل إمكاناتها لجعل الحركة أكثر انسيابية، وانتشرت دوريات المرور في مختلف الطرق، وحذت حذوها فرق الدفاع المدني التي تواجدت في الميدان، بينما انتشرت فرق أمانة المنطقة الشرقية في الطرق والشوارع الرئيسية وفي الأنفاق لسحب تجمعات المياه.