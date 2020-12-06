شكرا لقرائتكم خبر عن ..ومشاركات مجتمعية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

تواصل فرق الطوارئ المشكلة من قبل الدفاع المدني والمرور والأمانة بحفر الباطن، بذل قصارى جهدها لإعادة حركة الحياة الطبيعية بعد الشلل الذي أصاب المحافظة إبان سقوط الأمطار الغزيرة ليلة أمس الأول.

يذكر أن تلك الجهود شهدت تكاتف أصحاب الشيولات بكامل معداتهم الثقيلة، وذلك بموقف يجسد المسؤولية الاجتماعية تجاه المحافظة وأهاليها.