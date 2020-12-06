شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة و20 فرقة لمكافحة الآفات المهاجرة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أعمالها في التصدي لآفة الجراد الصحراوي؛ وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة من خلال أكثر من 15 فرقة مكافحة وخمس فرق إشرافية مدعومة بإسناد طائرة الاستكشاف والمكافحة الجوية؛ بإشراف ميداني ومتابعة من الجهات ذات العلاقة.

وكشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث م. يحيى المهابي، أن المحافظة استقبلت منذ أواخر نوفمبر الماضي وحتى الآن ما يفوق سبعة أسراب من الجراد الصحراوي الأحمر غير الناضج القادم من شرق أفريقيا، وانتشر على نطاق واسع بالمحافظة بحثًا عن الغطاء النباتي؛ حيث قامت الفرق الميدانية بتعقب معظم الأسراب وتحديد مواقع جثومها ومكافحتها، وشوهدت في مراكز شرق المحافظة بجدم ومبشع والوطيات والسعدة ويلملم والمواقع المجاورة، وما زالت الفرق الميدانية تقوم بأعمالها على مدار اليوم، بالتنسيق والمناوبة والتجاوب السريع مع المتضررين بالمكافحة العاجلة. وبيّن المهابي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدّمت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني «بلغ»، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت أصحاب النحل والمواشي للابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ لبدء أعمال المكافحة الجوية والأرضية، وأهابت جميع أصحاب الثروات النحلية والماشية بالابتعاد عن مواقع الجثوم؛ لتسهيل مهمة المكافحة وعدم إشعال النيران من قِبَل أصحاب المزارع، والذي يزيد من تشتيت الأسراب وانتشارها بالمحافظة، مما يصعب السيطرة عليه.