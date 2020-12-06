شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم يزن 7 كيلو جرامات من بطن مريضة والان نبدء بالتفاصيل

استأصل فريق طبي متكامل بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة «ورم ساركومي» يزن أكثر من 7 كيلو جرامات، من بطن مريضة في العقد الخامس من عمرها. وأجريت العملية بقيادة د. سعد آل عواض استشاري جراحة الغدد والأورام، الذي أوضح أن المريضة مقيمة في العقد الخامس من عمرها، وتعاني من نزيف ومشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل. وأضاف «آل عواض»، أنه تم إجراء الجراحة واستئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلو و385 جراما، لافتا إلى أن المريضة حالتها الصحية مستقرة.

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