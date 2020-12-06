شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات طلابية ضد تحديات التعليم «عن بعد» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت مسابقة «جُدَدُ الشَمَال»، فعالياتها والتي استمرت على مدى يومين لاستهداف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، لبحث وإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه الطلاب في منصات التعليم عن بُعد بـ« منصة مدرستي ».

وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، أن مشاركة الطلاب في المسابقة شملت العمل على تجاوز عدد من التحديات، ومن بينها تنمية التفاعل والحضور، وتعزيز المهارات واستدامة التعليم الإلكتروني بالتحسين والتطوير، وأن تكون فرصة للتعلم الذاتي.

وأضاف إن الطلاب قدموا برامج وأفكارا ابتكارية للتغلب على التحديات، إضافة إلى قوائم تفاعلية وتوظيف التطبيقات في إنشاء العروض التقديمية والاختبارات والمسابقات، وآلية رصد تفاعل الطلاب في المنصة وإيجاد حوافز للطلاب المتفاعلين وأندية افتراضية.

واستهدفت المسابقة تمكين الطلاب من المشاركة في فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية، والعمل تبنى الأفكار ومواءمتها وتكييفها للتطبيق الفعلي داخل المجتمع التعليمي.