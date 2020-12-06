شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محاور علمية و4 ورش في «ملتقى السكري» والان نبدء بالتفاصيل
ويتناول الملتقى العديد من المحاور المتعلقة بالسكري منها؛ الأدلة الإرشادية السريرية الوطنية للسكري والجديد في داء السكري النوع الثاني «خلال الأسبوع الأول»، وكذلك الإستراتيجية السعودية للكشف المبكر عن داء السكري، والجديد في التحكم بداء السكري النوع الأول «خلال الأسبوع الثاني»، إلى جانب مناقشة المعايير القياسية السعودية والجودة لمراكز السكري «خلال الأسبوع الثالث»، وتسليط الضوء على التكنولوجيا وداء السكري «خلال الأسبوع الرابع»، بالإضافة لـ4 ورش عمل تتعلق بالتثقيف الصحي والتغذية السريرية لداء السكري، والقدم السكرية والصيدلة السريرية.
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