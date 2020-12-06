شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ساعة تدريبية لتحسين حياة «أيتام» مأرب والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع «مهارتي بيدي - 2» لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب. وفي هذا الإطار، يواصل 50 مستفيدا ومستفيدة على مدى 80 ساعة تدريباتهم في أساليب الزراعة الحديثة وطرق تنمية الثروة الحيوانية بغية استمرارية إنتاج الغذاء بكفاءة عالية، وتوفير مصدر دخل للمستفيدين وتعزيز استقرارهم المعيشي. ويهدف مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي «الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية»، ينتهي بصرف منح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.

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