شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى شكر أمير الكويت على جهود المملكة لحل الخلاف الخليجي والان مع التفاصيل
وأكد أمير دولة الكويت في رسالته لخادم الحرمين أن تمثيل المملكة العربية السعودية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة. وقال:«إن ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازاً سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معاً في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه، معرباً عن خالص تمنياته للمملكة وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين».
واستذكر أمير دولة الكويت الجهود الخيرة والبناءة لسمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وفي سياق آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، برقية تهنئة لرئيس جمهورية فنلندا ساولي نينستو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس فلندا ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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