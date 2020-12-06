شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان يلتقي عدداً من وزراء الخارجية العرب والأجانب والان مع التفاصيل
والتقى الأمير فيصل بن فرحان بوزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن حسين الصفدي، ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، كلاً على حدة، وبحث خلال اللقاءات العلاقات الثنائية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، كلاً على حدة، وبحث خلال اللقاءات العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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