شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «أم القرى» يشاركون طواعية في زراعة النباتات والزهور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شارك 45 طالبا من قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، في تنفيذ مبادرة زراعة النباتات والزهور بالعاصمة المقدسة، التي أطلقتها الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية ممثلةً في إدارة التطوع البلدي. وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي هاني الجفري أن هذه المبادرة جاءت امتداداً لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها الأمانة، لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة، من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأرصفة والحدائق العامة.

وأشاد الجفري بمشاركة طلاب جامعة أم القرى في تنفيذ المبادرة، ما يعزز تحفيزهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتفعيل منظومة العمل التطوعي، لافتاً إلى توفير الأشجار والشتلات النباتية لكافة الجهات التي تطلبها بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الأجواء البيئية الصحية، وتحسين المنظر الجمالي لمكة المكرمة.