شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تعمل في توصيل السيدات: " عمل ممتع..وانتِ مديرة نفسك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المواطنة إيمان الصافي، والتي تعمل في تطبيق توصيل السيدات، أن التطبيق خاص بالنساء فقط، ، ولا يُسمح بالتسجيل والاستخدام للرجال.
وأوضحت أن هذا العمل تستطيع المرأة من خلاله أن تزيد من دخلها، خاصة أن النساء هن الأكثر استخدامًا لتطبيقات التوصيل.
وقالت: "هذا التطبيق نسائي 100 %، والعاملات فيه كلهن من السيدات، ولا يسمح للرجال بالدخول في هذا التطبيق أو الطلب من خلاله؛ فهو مخصص للنساء فقط، والعمل ممتع تكونين أنت مديرة نفسك".
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