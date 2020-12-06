شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تعمل في توصيل السيدات: " عمل ممتع..وانتِ مديرة نفسك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المواطنة إيمان الصافي، والتي تعمل في تطبيق توصيل السيدات، أن التطبيق خاص بالنساء فقط، ، ولا يُسمح بالتسجيل والاستخدام للرجال.

وأوضحت أن هذا العمل تستطيع المرأة من خلاله أن تزيد من دخلها، خاصة أن النساء هن الأكثر استخدامًا لتطبيقات التوصيل.

وقالت: "هذا التطبيق نسائي 100 %، والعاملات فيه كلهن من السيدات، ولا يسمح للرجال بالدخول في هذا التطبيق أو الطلب من خلاله؛ فهو مخصص للنساء فقط، والعمل ممتع تكونين أنت مديرة نفسك".