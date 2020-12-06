شكرا لمتابعة خبر عن " المسند " يُثير قلق أهالي سكاكا بشأن التورنيدو:" أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن التورنيدو الذي تشكل جنوب شرق سكاكا في منطقة الجوف، يعد من أكبر الأعاصير حجمًا والتي تم توثيقها بالصور في المملكة.

وأشار " المسند "، إلى أن التورنيدو عبارة عن إعصار شديد الاضطراب، ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق عندما تكتمل أركانه الجوية، ويدور حول نفسه بشكل معاكس لدوران عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، ويحتل مساحة صغيرة، فهو لا يزيد قطره على 1.5كم، وقد يصل إلى أقل من ذلك 100م فقط.

وأبان: تقدر سرعة تحرك التورنيدو أفقيًّا " عادة " ما بين 37- 75كم/ ساعة، وسرعة دورانه حول نفسه تفوق سرعة الأعاصير المدارية؛ أكثر من 200كم في الساعة، وأحيانًا تبلغ نحو 500 كم في الساعة عندها يستطيع حمل الإبل والسيارة، وهو لا يُولد إلا في الحالات الجوية العنيفة والمكتملة الأركان.

وتابع أن الضغط الجوي في عين التورنيدو منخفض انخفاضًا شديدًا قد يصل إلى 800 مليبار.