طبيب يكشف عن الأضرار الصحية لاستنشاق العود أو البخور " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف أستاذ الطب الباطني واستشاري الأمراض الصدرية، الدكتور أحمد الجهني، عن الأضرار الصحية لاستنشاق العود أو البخور.
وقال " الجهني " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا ":" الإشكالية في الهواء غير النقي بصفة عامة أي هواء يحتوي علي روائح نفاذة ومنها العود على سبيل المثال يتسبب في استثارة الشعب الهوائية وخاصة مرضى الربو تحديدا ومعظم أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام ".
ولفت:" مع الاستنشاق يتم استثارة الشعب الهوائية مما يؤدي إلى انكماش وانبساط الشعب الهوائية، وبالتالي ينتج عنه الإصابة بالسعال المزمن وكتم في النفس وأعراض أخرى يعاني منها الكثير من مرضى الربو ".
وتابع:" وظيفة الجهاز التنفسي الذي يشمل الأنابيب الهوائية والرئتين هي جلب الهواء من الخارج إلى الرئتين وأخذ الأكسجين ثم طرد ثاني أكسيد الكربون عن طريق عملية الزفير وهذا تحت الظروف الطبيعية والفسيولوجية تتم بطريقة انسيابية جدا ".
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