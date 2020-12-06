أمير الحدود الشمالية يوجّه بأخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأمطار

تابع جهود إدارات المنطقة..
يتابع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًّا، وما يواكبها من هطول الأمطار على مدن ومحافظات المنطقة، واطمأن على الإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص.
ووجّه الأمير جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة، سائلًا الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد.
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