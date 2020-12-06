«المرور»: 3 شروط لتجديد الرخصة الخاصة قبل الانتهاء

حدّد «المرور السعودي» شروط تجديد الرخصة الخاصة قبل انتهاء موعدها، مع وجود مخالفات.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر» رد «المرور السعودي» على سؤال: «هل يمكن تجديد الرخصة قبل أن تنتهي؛ مع وجود مخالفات؟».

وعقّب «المرور» بالقول: «يمكنك التجديد عن طريق الحساب الخاص في بوابة "أبشر"، شريطة سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي».

وحول شروط التقديم لطلب تصريح القيادة، قال «المرور السعودي»: «لاستخراج التصريح يلزم إتمام ١٧ سنة، و٦ صور شخصية، إضافة إلى كشف طبي ثم تقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة».

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