في ظل وجود مخالفات..
حدّد «المرور السعودي» شروط تجديد الرخصة الخاصة قبل انتهاء موعدها، مع وجود مخالفات.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر» رد «المرور السعودي» على سؤال: «هل يمكن تجديد الرخصة قبل أن تنتهي؛ مع وجود مخالفات؟».
وعقّب «المرور» بالقول: «يمكنك التجديد عن طريق الحساب الخاص في بوابة "أبشر"، شريطة سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي».
وحول شروط التقديم لطلب تصريح القيادة، قال «المرور السعودي»: «لاستخراج التصريح يلزم إتمام ١٧ سنة، و٦ صور شخصية، إضافة إلى كشف طبي ثم تقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة».
اقرأ أيضًا:
كيف يتم إسقاط لوحات سيارة تالفة لا يمكن تشليحها؟.. المرور يجيب
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: 3 شروط لتجديد الرخصة الخاصة قبل الانتهاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.