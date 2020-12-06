بالفيديو.. تساقط الثلوج في طريف.. وبعض الأهالي يرحبون بالزائر الأبيض

شهدت مناطق شمال المملكة تساقط أمطار غزيرة وبرَد؛ ما أدى إلى تكون طبقة سمكية من الثلوج جذبت أنظار الكثيرين من الأهالي الذين خرجوا للاستمتاع بتلك الأجواء.

وفي مقطع فيديو، ظهر الأهالي يستمتعون بتساقط الثلوج على مركز الجراني بـطريف شمال المملكة.

من ناحيته، توقع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية لغد الأحد، محذرًا من موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على 8 مناطق.

وفي بيان له، قال المركز: «موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة)، يمتد تأثيرها لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية.

ولفت «مركز الأرصاد» إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة وشرقها وجنوب غربها، فيما لم يستبعد «المركز» تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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