«الدفاع المدني» تحذر من السيول: لا تكن أنت الضحية القادمة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر السيول، مناشدةً المواطنين أخذ الحيطة والحذر.

ونشرت «الدفاع المدني»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعًا توعويًّا، للتحذير من مخاطر السيول، مشيرةً إلى حوادث سابقة خلال الأعوام الماضية.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في رسالة إلى المواطنين: «لا تكن أنت الضحية القادمة لمخاطر السيول».

وتتعرض المملكة العربية السعودية لموجة من الطقس السيئ، قال عنها الفلكي السعودي وعضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن موجة باردة قادمة ستكون متوافقة مع دخول المربعانية.

وأوضح الحصيني أن بداية المربعانية –التي تستمر 39 يومًا– ستكون يوم الاثنين 22/4/1442هـ المقبل، وهي البداية الفعلية للشتاء فلكيًّا في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وبيَّن الحصيني أنه سيتخلل المربعانية ثلاثة نجوم؛ هي: الإكليل (١٣ يومًا)، والقلب (١٣ يومًا)، والشولة (١٣ يومًا)، ومجموعها بالجملة 39 يومًا، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.

وأضاف أنه سيوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاء من غرب المملكة وجنوبها ووسطها وشمالها وشرقها، ومتوقع أن تعقبها موجة برد أصلها قطبي؛ لذا متوقعٌ تهاوي درجات الحرارة من بداية الأسبوع القادم إلا أن يصرفها الله، وعلى الشمالية يتوقع أن تكسر الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية، والوسطى يتوقع أن تكسر الدرجة الصغرى 10 درجات، والشرقية والمدينة متوقع أن تكسر الصغرى فيهما 15 درجة مئوية.