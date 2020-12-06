ورشة عمل للترقيات والنقل عبر مسار

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية بمنطقة عسير ورشة عمل لشرح خدمة الترقيات والنقل على منصة مسار، وفق اللائحة التنفيذية لموظفي الموارد البشرية بجامعة الملك خالد وجامعة بيشة. وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد ‏البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، أن اللقاء هو بداية لسلسلة لقاءات سينفذها فرع الوزارة موجهةً للجهات الحكومية بالمنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات معهم وتمكينهم من إدارة مواردهم البشرية المعنية بالأهداف الاستراتيجية للوزارة. ويستمر اللقاء 3 أيام يُقدم فيه شرح مفصل لجميع مواد اللائحة المتعلقة بالنقل والترقية وكيفية احتساب والاستفادة من المؤهلات والخبرات وفق دليل التصنيف، إضافة إلى تطبيق عملي على عملية اختيار المعايير والأوزان وإعداد إعلانات الترقية عبر منصة مسار.



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