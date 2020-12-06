أمطار وتحذيرات على طريق الشمال الدولي والضباب يغطي الباحة

هطلت أمطار غزيرة على محافظة طريف سالت على إثرها الأودية والشعاب خارج المحافظة، وسط أجواء ملبدة بالغيوم منذ فجر أول أمس، سارعت معها بلدية المحافظة لسحب تجمعات المياه، فيما حذرت الجهات الأمنية من ضرورة توخي الحذر على طريق الشمال الدولي للمسافرين هناك.

مقاطع مزيفة

رغم عدم سقوط الثلوج في طريف، إلا أنه تم تداول مقاطع ومشاهد للثلوج وهي تتساقط على المحافظة تعود إلى سنوات سابقة على أنها أمس، فيما ذهب البعض للتأكد من نفسه بالاتصال والسؤال عن الحالة الجوية هناك، أو السفر إلى المحافظة لتوثيق تلك المشاهد المرتقبة، بعد أن نزلت السحب إلى مستويات متدنية في سماء المحافظة في مشاهد لم تتكرر من سنوات طويلة، بينما تساقطت كميات من البرد على أطراف المحافظة.

تنزه

أدى توافق هطول الأمطار على طريف مع الإجازة الأسبوعية، إلى خروج كثير من المواطنين إلى المناطق البرية القريبة من المحافظة للاستمتاع بالمطر، والمناظر الخلابة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية الجميع إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة وعدم النزول إلى الأودية والشعاب، والابتعاد عن الأماكن الخطرة والمنزلقات، مؤكدة على جاهزية الدفاع المدني على مستوى الآليات والمعدات والكوادر البشرية، واستعداد مراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات لاستقبال البلاغات كافة التي تردها وجاهزية المراكز والوحدات الميدانية لمباشرة أي حوادث. ودعت الجهات الأمنية بطريف السائقين على طريق الشمال الدولي، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والتأني أثناء القيادة والتقيد بتعليمات وقواعد السير على الطرق.

تدني الرؤية

خيم الضباب على أجواء الباحة والشفيان المطلة على تهامة، حيث تدنت الرؤية الأفقية إلى عدة أمتار، فيما شهدت مدينة الباحة أمطارا خفيفة في عدة مواقع، وقامت إدارة المرور بتكثيف تواجد الدوريات في المواقع الأكثر تضررا من شدة الضباب في وسط المدينة وطريق العقبة الموصل إلى القطاع التهامي.

ونبهت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى اليوم، وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

أمطار متوقعة

الرياض

مكة المكرمة

الباحة

عسير

جازان

حائل

القصيم

الحدود الشمالية

الشرقية

المدينة المنورة

الجوف