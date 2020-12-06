ملتقى أكاديمي للتربية الخاصة

نظمت إدارة التربية الخاصة «بنين - بنات» بتعليم المدينة المنورة «ملتقى تعليم المدينة الأكاديمي للتربية الخاصة 2020» بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتناولت محاور الملتقى -الذي استهدف منسوبي التعليم والطلاب والطالبات والمهتمين بالإعاقة- عددا من أوراق العمل قدمها نخبة من المختصين والمختصات، عن تحسين وجودة التدريب عن بُعد، من خلال أفضل الممارسات العملية في اضطرابات النطق واللغة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة «نظرة فلسفية مستقبلية» وفاعلية الورشة المحمية في تأهيل ذوي الإعاقة.



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