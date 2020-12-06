255 رخصة بلدية بأمانة عسير

أنجزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال 5 أيام، وبنسبة إنجاز 100 %، عبر منصتها الإلكترونية المرتبطة بمنصة «بلدي»، 255 رخصة بلدية ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أنها أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم عبر منصة الأمانة المرتبطة بمنصة «بلدي» بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها، حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها.