السعودية اليوم / وزارة الداخلية تنهي استعدادها للمشاركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية



الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

‏‎أنهت وزارة الداخلية استعدادها للمشاركة للعام السادس على التوالي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في مدينة دبي بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2020.

‏‎وتأتي المشاركة في ظروف جائحة فيروس

وتسعى وزارة الداخلية من هذه المشاركة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة في ظل رؤيتها الوطنية 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

الجدير بالذكر، أن مشاركة وزارة الداخلية بجناحها، بجوار جناح الهيئة

ويمكن أخذ جولة افتراضية وزيارة معرض وزارة الداخلية عن طريق الرابط :http://moi.mccn.info/

// انتهى //

00:14ت م

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الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس‏‎أنهت وزارة الداخلية استعدادها للمشاركة للعام السادس على التوالي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في مدينة دبي بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2020.‏‎وتأتي المشاركة في ظروف جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" المستجد، لتؤكد أهمية الحلول التقنية والتميز الذي حققته وزارات المملكة في هذا المجال، حيث سيتم عرض أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية والتطبيقات والعديد من المبادرات التقنية الداعمة للتحول الرقمي، التي تم تفعيلها خلال الجائحة.وتسعى وزارة الداخلية من هذه المشاركة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة في ظل رؤيتها الوطنية 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.الجدير بالذكر، أن مشاركة وزارة الداخلية بجناحها، بجوار جناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تأتي في ضوء تعزيز حضور الجهات الحكومية في الأعوام المقبلة بشكل متجاور وبتنسيق مشترك يساعد على إظهارها جميعا كمنظومة رقمية مترابطة وفي مكان متقارب في المعرض، ليعكس للزوار مستوى النضج الرقمي والتناغم بين جميع الجهات الحكومية في وطننا الغالي.ويمكن أخذ جولة افتراضية وزيارة معرض وزارة الداخلية عن طريق الرابط :http://moi.mccn.info/// انتهى //00:14ت م0141

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