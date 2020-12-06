شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة والمواطنة الرقمية.. مبادرة أمانة التعليم في ملتقى مكة الثقافي الخامس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قدمت أمانة إدارة التعليم بمحافظة جدة مبادرة «القيادة والمواطنة الرقمية»، إحدى المبادرات المرشحة ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الخامس تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، والتي تهدف لإعداد قيادات قادرة على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بطرق سليمة وفق قواعد وضوابط المواطنة الرقمية.

وأشار أمين الإدارة حمدان القلطي إلى أن المبادرة تسعى من خلال التعاون مع الشركاء لتسريع وتمكين التحول للقيادة الرقمية في ضوء المواطنة الرقمية وتحقيق العديد من البرامج والفعاليات القيادية الرقمية من خلال منظور قيادي رقمي يعكس رؤيتنا الرقمية.

وبينت مساعدة الأمين هنيدة قدوري أن المبادرة ترتكز على جوانب عديدة أهمها الجانب التقني الرقمي المتمثل في التوعية الأمنية السيبرانية، وجانب تطويري توعوي يرتكز على التنمية الذاتية بمعرفة الحقوق والواجبات في البيئة الافتراضية.

وأوضحت منسقة المبادرة بسمة الحضرمي أن أهمية المبادرة تكمن في تنمية مهارات القادة بقيم ومبادئ المواطنة الرقمية والعمل على إكسابهم مهارات القرن الـ21 لمواجهة التحديات الناشئة في ظل التحول الرقمي، والسعي لتدريب القيادات وقيادات الصف الثاني ومن في حكمهم وفق خطة متكاملة سيتم خلالها عقد دورات وورش عمل وندوات وإطلاق معرض افتراضي وفق معايير المبادرة واستعراض تجارب القيادات في المواطنة الرقمية «يوم في رحلة قائد إلكتروني»، متطلعة للوصول إلى بيئة أعمال رقمية تدعم ريادة المملكة الرقمية وبناء وإعداد طاقات وقيادات شابة في ظل رؤية المملكة 2030 بتعزيز المتانة السيبرانية والحماية الأمنية.