شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جازان تشارك في اليوم العالمي للتطوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شاركت أمانة منطقة جازان في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، اليوم، بحضور وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط، إذ نفذ المتطوعون والمتطوعات المتعاونون مع أمانة منطقة جازان العديد من المبادرات والأنشطة بشواطئ وحدائق مدينة جازان.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن تنفيذ المبادرات جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع 2020، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، بمشاركة عدد من متطوعي ومتطوعات الأمانة الذين ساهموا في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل تنظيف الكورنيش الجنوبي بمدينة جازان وغرس العديد من الشتلات في الحدائق والمنتزهات العامة بمدينة جازان.

وأكد ابن سعيدان أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية للرفع من التوعية بأهمية نظافة الواجهات البحرية والمحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة، التي تنفذها الأمانة لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن فعاليات ومبادرات اليوم العالمي للتطوع تسعى لإيصال رسائل توعوية لزوار الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة بأهمية الحرص على نظافة الشواطئ والمنتزهات والحدائق وتعزيز وتنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على الواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق والمرافق البلدية العامة.

وأثنى على جهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الفعاليات ودورهم في تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركات التطوعية من مختلف فئات المجتمع.