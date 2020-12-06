، المالكي والكويكبي: لن نسمح لعودة النصر عبر بوابتنا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شدَّد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على عدم السماح بأن تكون عودة النصر على حساب ناديه.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب لاعب الوسط محمد الكويكبي مساء السبت للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام النصر ضمن منافسات الجولة الـ7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المالكي: "نخوض لقاء مهمًّا وصعبًا أمام مستضيفنا فريق النصر. وقد حضرنا جيدًا للمباراة فنيًّا وبدنيًّا وذهنيًّا لتحقيق نتيجة المباراة".
وأضاف: "موقف النصر في سلم الترتيب لا يجعلنا نتراخى؛ فهو فريق قوي ومتمرس، ولكن لن نسمح له أو لغيره بالعودة على حسابنا، بل سندخل المباراة برغبة تحقيق الانتصار".
في حين أكد لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي على جاهزية فريقه لمواجهة النصر، مشددًا في الوقت ذاته على أنهم عاقدون العزم على الدخول للمباراة باحترام المنافس، وخطف النقاط الثلاث.
وقال الكويكبي: "نحن في الاتفاق نخوض كل المواجهات برغبة الفوز بصرف النظر عن ظروف الأندية الأخرى ونتائجها". وأضاف: "لن نسمح للنصر بأن يصحو على حسابنا، بل نحن من سيعود في الرياض إلى سكة الانتصارات".الاتفاق النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
المالكي والكويكبي: لن نسمح لعودة النصر عبر بوابتناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-06
شدَّد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على عدم السماح بأن تكون عودة النصر على حساب ناديه.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب لاعب الوسط محمد الكويكبي مساء السبت للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام النصر ضمن منافسات الجولة الـ7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المالكي: "نخوض لقاء مهمًّا وصعبًا أمام مستضيفنا فريق النصر. وقد حضرنا جيدًا للمباراة فنيًّا وبدنيًّا وذهنيًّا لتحقيق نتيجة المباراة".
وأضاف: "موقف النصر في سلم الترتيب لا يجعلنا نتراخى؛ فهو فريق قوي ومتمرس، ولكن لن نسمح له أو لغيره بالعودة على حسابنا، بل سندخل المباراة برغبة تحقيق الانتصار".
في حين أكد لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي على جاهزية فريقه لمواجهة النصر، مشددًا في الوقت ذاته على أنهم عاقدون العزم على الدخول للمباراة باحترام المنافس، وخطف النقاط الثلاث.
وقال الكويكبي: "نحن في الاتفاق نخوض كل المواجهات برغبة الفوز بصرف النظر عن ظروف الأندية الأخرى ونتائجها". وأضاف: "لن نسمح للنصر بأن يصحو على حسابنا، بل نحن من سيعود في الرياض إلى سكة الانتصارات".
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
12:05 AM
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
12:57 AM
شدَّد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على عدم السماح بأن تكون عودة النصر على حساب ناديه.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب لاعب الوسط محمد الكويكبي مساء السبت للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام النصر ضمن منافسات الجولة الـ7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المالكي: "نخوض لقاء مهمًّا وصعبًا أمام مستضيفنا فريق النصر. وقد حضرنا جيدًا للمباراة فنيًّا وبدنيًّا وذهنيًّا لتحقيق نتيجة المباراة".
وأضاف: "موقف النصر في سلم الترتيب لا يجعلنا نتراخى؛ فهو فريق قوي ومتمرس، ولكن لن نسمح له أو لغيره بالعودة على حسابنا، بل سندخل المباراة برغبة تحقيق الانتصار".
في حين أكد لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي على جاهزية فريقه لمواجهة النصر، مشددًا في الوقت ذاته على أنهم عاقدون العزم على الدخول للمباراة باحترام المنافس، وخطف النقاط الثلاث.
وقال الكويكبي: "نحن في الاتفاق نخوض كل المواجهات برغبة الفوز بصرف النظر عن ظروف الأندية الأخرى ونتائجها". وأضاف: "لن نسمح للنصر بأن يصحو على حسابنا، بل نحن من سيعود في الرياض إلى سكة الانتصارات".
، المالكي والكويكبي: لن نسمح لعودة النصر عبر بوابتنا ،
المصدر : الخليج 365
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