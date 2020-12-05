، رئيس هيئة الأركان العامة يحضر الجلسة الافتتاحية لفعاليات حوار المنامة 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتمحور جلساته حول السياسة الأمنية والخارجية والتحديات في الشرق الأوسط

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى السادس عشر لـ" مؤتمر حوار المنامة 2020" للأمن القومي، الذي انطلقت جلساته أمس ويستمر حتى يوم غد الأحد.

وتتمحور جلسات المنتدى حول السياسة الأمنية والخارجية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، والذي يعقد تحت عنوان (التنافس على النفوذ بالشرق الأوسط).

من جانب آخر، التقى رئيس هيئة الأركان العامة اليوم على هامش المؤتمر في مملكة البحرين برئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق الأول الركن نيكولاس باترك كارتر، ومعالي قائد الأسطول الخامس الأمريكي الفريق سامويل ببارو، كل على حدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاءين وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ورئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة اللواء الركن حسام بن عبدالله الدامر.