، أمانة الطائف تزيل 350 سيارة وهياكل تالفة من الشوارع و"الصناعية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعطاء المدة الكافية لمالكيها.. والهدف تحسين المشهد الحضري

أزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة أكثر من 350 هيكلاً خربًا وسيارة تالفة، وذلك من شوارع وأحياء المحافظة والمنطقة الصناعية، وتهدف الحملة الميدانية إلى إزالة المشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وتحرير الشوارع من الهياكل التالفة التي تُركت لفترات طويلة بالمواقف وعلى جنبات الشوارع لتصبح حاضنة للنفايات والحشرات وتشوه المظهر العام.

وشرعت آليات الأمانة في إزاحة المركبات والهياكل التالفة، وذلك عقب إنذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال المهلة المحددة تجنبًا للإزالة، وتستمر جهود رصد وإزالة الهياكل الخربة لتعزيز أعمال معالجة المشوهات البصرية وأعمال النظافة الميدانية.

وأوضحت الأمانة أنها رصدت شكاوى عدة تقدم بها الأهالي من تضررهم من وجود هياكل خربة تستغل المواقف وتُسهم الشوارع وتجمع النفايات مما استدعى المتابعة الميدانية من قِبل ممثلي الأمانة والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة، كما أكدت أمانة الطائف أن كل البلاغات الواردة لغرفة العمليات ٩٤٠ يتم نقلها على الفور لفرق العمل الميدانية بهدف المعالجة وتعزيزًا لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة في المجالات كافة.

التشوه البصري أمانة الطائف