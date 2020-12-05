محمد بن مسعود - الدمام - ، هطول أمطار غزيرة على رفحاء وضواحيها.. وتكوُّن بحيرات وشلالات جارية ،

المصدر : الخليج 365

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