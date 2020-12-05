شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الماجد " يوضح حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل الأيتام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل الأيتام.

وأضاف " الماجد " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" الأيتام فقراء ويستحقون ذلك "، لافتا:" الأيتام يرفعون من جوانب معنوية فقط لتسديد الجانب النفسي والمعنوي عند اليتيم بتوفير البدائل له وتوفير الأسرة التي ترعاه وتوفير بعض المسليات والملهيات ونحوها مما يغطي الجانب النفسي المتعلق بفقد الوالدين، فالعلماء لا يرون دفع الزكاة في ذلك ".

وتابع:" الغالب الأعظم في جمعيات رعاية الأيتام أنها ترعاهم في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم ومسكنهم سواء كانوا تحت رعاية الجمعية مباشرة أو كانوا تحت رعاية أسرة من الأسر التي احتضنتهم ".