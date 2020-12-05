شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الخثلان يوضح.. هل تجب الصلاة على المصابين بمتلازمة داون؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكد ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية أكد ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أن المصابين بمتلازمة داون، لديهم إدراك ولكن إدراكهم غير تام. وأوضح أن حكم المصابين بمتلازمة داون كالصبي المميز فيما يخص الأوامر الشرعية، مشيرا إلى أنهم رُفع القلم عنهم لأن إدراكهم ضعيف والضبط لديهم ليست تاماً. وأضاف الخثلان أنهم إذا صلوا وأتوا بالطاعات يثابون عليها، وإذا ارتكبوا المعاصي لا يحاسبون عليها، مشددا على ضرورة حثهم على الصلاة إذا كانوا يحسنونها، ويدمجون مع المجتمع حتى لا يشعروا بالنقص والعزلة؛ لأن ذلك يؤلمهم كثيراً.

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