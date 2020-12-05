شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية يتوقع انتهاء وباء كورونا منتصف السنة المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور عبد الله الحقيل أستاذ واستشاري الأمراض المعدية، أن مرض كورونا بنسبة 80 – 90% سيكون خلفنا، بحلول منتصف السنة المقبلة.

وقال الحقيل : " أنا لو كنت في موقع اتخاذ قرار اقتصادي، فإن أي شخص أصيب، أي تعافى من مرض كوفيد 19 وثبت أن لديه مضادات أعطيه ورقة بأن هذا الشخص سليم لا يعدي ولا تنتقل إليه العدوى وأيضًا من أخذ اللقاح، ويجب أن ندعم الناس اختياريًا لأخذ اللقاح" ٠

وتوقع الحقيل أنه على منتصف العام القادم فإن 80 أو 90% من مرض كورونا سيكون خلفنا، بفضل لقاح كورونا، الذي ستتداوله مختلف الشركات سوف يغطي قطاع كبير جدًا ومعظم الناس سوف تحصل على هذا اللقاح.